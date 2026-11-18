Kapüşonlu şahıs, intikam alırcasına park halindeki otomobilin 4 lastiğini defalarca bıçakladı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kapüşonlu şahıs, park halinde olan otomobilin 4 tekerine bıçakla zarar verdi. Şahsın, 4 tekere defalarca bıçak batırdığı anlar kameraya yansıdı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kapüşonlu şahıs, park halinde olan otomobilin 4 tekerine bıçakla zarar verdi. Şahsın, 4 tekere defalarca bıçak batırdığı anlar kameraya yansıdı.
Olay, 16 Kasım tarihinde Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan otomobilin yanına gelen kapüşonlu şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra cebinden çıkardığı bıçakla aracın lastiklerine zarar vermeye başladı. Dört lastiğe de defalarca bıçak saplayan şahıs, daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. Otomobilinin lastiklerine zarar verildiğini fark eden araç sahibi, polis ekiplerine şikayette bulundu. Kapüşonlu şahsın aracın dört lastiğini bıçakladığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı.
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