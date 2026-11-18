Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 8 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Evde dumandan etkilenen 8 kişi ekiplerce kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.