İskenderun'da apartlar ve araç kiralama firmaları denetlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde günübirlik kiralanan apartlar ve araç kiralama firmalarına yönelik denetim yapıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde günübirlik kiralanan apartlar ve araç kiralama firmalarına yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürütülen uygulama kapsamında 15 iş yerini inceledi, 178 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.
Denetimde 3 iş yerinin kiralık araçlarında GPS cihazı bulundurmadığı, 2 iş yerinin kira sözleşmesi düzenlemediği, 2 iş yerinin Kiralık Araç Bildirim Sistemi'ne (KABİS) bildirimde bulunmadığı, 3 iş yerinin anlık veri girişi yapmadığı, 3 iş yerinin ise usulüne uygun kayıt tutmadığı belirlendi.
Ekipler, eksiklik tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.