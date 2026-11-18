Hatay'da aranan firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 18.11.2026 - 12:00 Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan aranan İ.K'yi gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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