Hatay'da zabıta ekipleri zeytinyağı fabrikalarını denetledi
Hatay'da zabıta ekipleri zeytinyağı fabrikalarında denetim yaptı.
Giriş: 18.11.2026 - 16:59 Güncelleme:
Hatay'da zabıta ekipleri zeytinyağı fabrikalarında denetim yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, zeytin hasadının sürdüğü kentteki yağ fabrikalarını inceledi.
İşletmelerin belgelerini ve hijyen kurallarına uygunluğunu denetleyen ekipler, zeytinyağlarının üretim kalitesini kontrol etti.
Ekipler, kurallara yeterince uymadıkları belirlenen işletmelere uyarı yaptı.
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