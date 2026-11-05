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        Hatay'da sağanak; okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı

        HATAY'ın Yayladağı ilçesinde sağanak sırasında su basan okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı. Bir kadının evinin önünde elindeki keserle sel sularının önünü açmaya çalıştığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Hatay'da sağanak; okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı

        HATAY'ın Yayladağı ilçesinde sağanak sırasında su basan okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı. Bir kadının evinin önünde elindeki keserle sel sularının önünü açmaya çalıştığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı ilçede gece başlayan sağanak, sabaha kadar sürdü. İlçedeki bazı caddeler ile evleri ve iş yerlerini su bastı. Berge Mahallesi'ndeki Berge İlkokulu'nda mahsur kalan öğrencileri, itfaiye ekipleri kamyonetle kurtardı. Aynı mahallede yaşlı bir kadının da evinin önünden geçen sel sularının elindeki keserle önünü açmaya çalıştığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

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        Sağanağın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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