Hatay'da sağanak; okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde sağanak sırasında su basan okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı. Bir kadının evinin önünde elindeki keserle sel sularının önünü açmaya çalıştığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde sağanak sırasında su basan okulda mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı. Bir kadının evinin önünde elindeki keserle sel sularının önünü açmaya çalıştığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı ilçede gece başlayan sağanak, sabaha kadar sürdü. İlçedeki bazı caddeler ile evleri ve iş yerlerini su bastı. Berge Mahallesi'ndeki Berge İlkokulu'nda mahsur kalan öğrencileri, itfaiye ekipleri kamyonetle kurtardı. Aynı mahallede yaşlı bir kadının da evinin önünden geçen sel sularının elindeki keserle önünü açmaya çalıştığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Sağanağın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.
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