Hatay'da sağanak yağış yolları ve caddeleri göle çevirdi
Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte yollar ve caddeler göle döndü.
Giriş: 27.10.2026 - 23:58 Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ve Payas ilçelerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte yollar ve caddeler göle döndü.
Hatay'da akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini gösterdi. Yağışın etkili olduğu Dörtyol ve Payas ilçelerinde caddeler ve yollar göle döndü. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yağışların gece boyunca yer yer devam edeceği belirtildi.
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