TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
HATAY'ın Samandağ ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Emir Sinan Hüzmeli (16) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Emir Sinan Hüzmeli (16) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Samandağ çevre yolu Favvar mevkisinde meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 06 ENT 519 plakalı TIR, aynı yöne giden Emir Sinan Hüzmeli'nin kullandığı 31 AZB 680 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosikletteki Hüzmeli ile arkasındaki A.H. (14) ve H.H. (18) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hüzmeli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüzmeli'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yaralanan A.H. ve H.H. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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