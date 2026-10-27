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        Tırla çarpışan motosikletteki 3 genç yaralandı

        Hatay'da tırla çarpışan motosikletten yere savrulan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Tırla çarpışan motosikletteki 3 genç yaralandı

        Hatay’da tırla çarpışan motosikletten yere savrulan 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı yönde seyreden tır ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki 3 genç yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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