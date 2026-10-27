Zeytinliğe uçan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde zeytin bahçesine uçarak ters dönen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 27.10.2026 - 10:25 Güncelleme:
Hatay’ın İskenderun ilçesinde zeytin bahçesine uçarak ters dönen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Cebike mevkiinde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
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