Antakya'da öğrenci ve öğretmenlere yangın eğitimi verildi

HBB itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü eğitimlerle öğrencilerin ve öğretmenlerin yangınlara karşı bilinçlendirilmesi, olası durumlarda doğru müdahalede bulunabilmeleri ve hazırlıklı olmaları hedefleniyor.

Eğitim kapsamında yangın anında yapılması gerekenler ve yangına müdahale konusunda bilgilendirme yapıldı. Teorik eğitimin ardından okulda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

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