Amanos Dağları'na çizilen Türk bayrağı boyandı
Hatay'da Amanos Dağları'na çizilen 1500 metrekarelik Türk bayrağı, belediye ekiplerince boyandı.
Giriş: 27.10.2026 - 10:22 Güncelleme:
Hatay'da Amanos Dağları'na çizilen 1500 metrekarelik Türk bayrağı, belediye ekiplerince boyandı.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Amanos Dağları'nın Topboğazı mevkisinde gerçekleştirilen işlemde, 1250 kilogram boya kullanıldı.
Püskürtme yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada, 1500 metrekarelik Türk bayrağı yenilendi.
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