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        Amanos Dağları'na çizilen Türk bayrağı boyandı

        Hatay'da Amanos Dağları'na çizilen 1500 metrekarelik Türk bayrağı, belediye ekiplerince boyandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Amanos Dağları'na çizilen Türk bayrağı boyandı

        Hatay'da Amanos Dağları'na çizilen 1500 metrekarelik Türk bayrağı, belediye ekiplerince boyandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Amanos Dağları'nın Topboğazı mevkisinde gerçekleştirilen işlemde, 1250 kilogram boya kullanıldı.

        Püskürtme yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada, 1500 metrekarelik Türk bayrağı yenilendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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