Yayladağı'nda yerleşim yerinde görülen yılan doğaya bırakıldı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yerleşim yerinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Giriş: 27.10.2026 - 10:23 Güncelleme:
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yerleşim yerinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Evde görülen yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla yılanı zarar vermeden yakaladı.
Yakalanan yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
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