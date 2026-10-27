Yayladağı'nda yerleşim yerinde görülen yılan doğaya bırakıldı

Evde görülen yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla yılanı zarar vermeden yakaladı.

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