Haraparası'nda iş yerlerinin inşa çalışmaları sürüyor

İş yerlerinin yapım sürecini yerinde inceleyen Masatlı, çalışmaların son durumunu değerlendirdi. Projeyle Hatay’ın tarihî ve ticari kimliğinin yeniden canlandırılması, esnafın iş yerlerine kavuşması ve ticari hayatın hareketlenmesi hedefleniyor.

6 Şubat depremleri ve devamındaki depremlerin ardından kent genelinde sürdürülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında sahadaki çalışmaları değerlendiren Vali Masatlı, projenin mevcut durumu ve ilerleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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