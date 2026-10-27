Hatay'da sahillerde temizlik çalışması yapıldı
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe sahillerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Giriş: 27.10.2026 - 15:48 Güncelleme:
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe sahillerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Dörtyol, Erzin ve Payas ilçe sahillerinde atıkları topladı.
Kıyıdaki plastikleri ve çöpleri toplayan ekiplerin çalışmasının devam edeceği bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ