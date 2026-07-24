Hatay'da toplu sünnet şöleni yapıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şölende, 176 çocuk sünnet edildi. Büyükşehir Belediyesi EXPO Kompleksi Habitat Toplantı Salonu'nda düzenlenen şölene, 15 ilçeden başvuruları alınan 176 çocuk ve aileleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir, programda, çocukların neşesine ortak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği şenlik, animasyon gösterimi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

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