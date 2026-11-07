Hatay'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 271 bin lira ceza kesildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafikte motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak havai fişek patlatan sürücüye 271 bin lira ceza uygulandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde trafikte motosikletiyle akrobatik hareketler yaparak havai fişek patlatan sürücüye 271 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasız motosikleti kullanan sürücünün akrobatik hareketler sergileyerek havai fişek patlattığı anların sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Çalışma sonucunda kimliği tespit edilen M.A.Y. polis ekiplerince yakalandı.
Trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 271 bin lira ceza kesilen sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten de adli işlem başlatıldı.
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