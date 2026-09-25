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        Hatay'da yaşayan Macar kadın Müslüman oldu

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Macar vatandaşı kadın Müslüman oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Hatay'da yaşayan Macar kadın Müslüman oldu

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Macar vatandaşı kadın Müslüman oldu.

        Müslüman olmaya karar veren Szilagyi Szilvia için İlçe Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi.

        İlçe Müftüsü Kazım Ural'ın katıldığı törende Szilvia, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

        Müslümanlığı seçtiği için çok mutlu olduğunu belirten Szilvia, "Hasret" ismini alacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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