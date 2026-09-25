Hatay'da yaşayan Macar kadın Müslüman oldu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Macar vatandaşı kadın Müslüman oldu.
Giriş: 25.09.2026 - 17:34 Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Macar vatandaşı kadın Müslüman oldu.
Müslüman olmaya karar veren Szilagyi Szilvia için İlçe Müftülüğü'nde ihtida merasimi düzenlendi.
İlçe Müftüsü Kazım Ural'ın katıldığı törende Szilvia, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.
Müslümanlığı seçtiği için çok mutlu olduğunu belirten Szilvia, "Hasret" ismini alacağını kaydetti.
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