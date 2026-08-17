Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ağaçtan düşen kişi öldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Özerli Mahallesi'nde bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mansur Kaya'nın (74) öldüğünü belirledi.
Çevrede araştırma yapan polis ekipleri Kaya'nın ağaçtan düşme sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kaya'nın cenazesi incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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