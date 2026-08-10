Mersin ve Hatay'da AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümüne ilişkin açıklama

Mersin ve Hatay'da AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" temasıyla basın toplantısı düzenlendi.



Mersin'de parti binasında düzenlenen programda AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, katılımcılarla selamlaştı.



Aldemir, buradaki konuşmasında, AK Parti'nin, Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdiğini söyledi.



Milletle omuz omuza çalıştıklarını ifade eden Aldemir, "AK Parti'nin asıl gücü binalardan, makamlardan veya ünvanlardan değil, milletimizle kurduğu sarsılmaz gönül bağından gelmektedir. 25 yıllık hikayemizde elde ettiğimiz bütün başarıların gerçek sahibi aziz milletimizdir." dedi.



Aldemir, partiye bugüne kadar destek verenlere teşekkür etti.



Toplantıya, eski AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ve Yılmaz Tezcan, AK Parti Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Ekin, AK Parti Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Karagöz, önceki dönem il başkanları Abdurrahman Aytekin, Ali Kılıç, Fatih Kısa, Mekin Merter Salt ve Cesim Ercik, yönetim kurulu üyeleri ile partililer katıldı.



Programın ardından AK Parti Mersin İl Başkanlığınca Yenişehir ilçesindeki Hz. Mikdat Camisi'nde program düzenlendi. Programda şehitler ve hayatını kaybeden teşkilat mensupları için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



- Hatay



AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan da parti binasında düzenlenen "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" temalı basın toplantısında, Türkiye'nin sağlık, eğitim, ulaşım, savunma sanayisi, enerji ve teknoloji alanında önemli mesafe katettiğini belirtti.



Erdoğan, AK Parti'nin üreten, ihraç eden, istihdam sağlayan ve küresel rekabette söz sahibi olan bir ekonominin temellerini attığını vurguladı.



Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası meselelerde görüşü aranan ve sözü dinlenen bir ülke konumunda olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bugün AK Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı resmi verilere göre 11 milyon 709 bin 913 üyesiyle Türkiye'nin açık ara en büyük siyasi partisidir. Bu sayı milletimizin hareketimize duyduğu güvenin, teşkilatımızın fedakar çalışmasının ve Türkiye sevdamızın en somut göstergelerinden biridir. Ancak bizim için her üyemiz yalnızca bir rakam değil aynı ideale inanmış bir yol ve dava arkadaşıdır."

