Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'daki mezarı başında anıldı

        Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'daki mezarı başında anıldı

        Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'daki mezarı başında anıldı

        Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kabri başında anıldı.

        Anne Hatice Gedik ve yakınları ile vatandaşlar, Gedik'in şehadetinin yıl dönümünde Bekbele Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

        Mezara gelen katılımcılar burada dua okudu.

        Daha sonra anne Hatice Gedik’in evinde devam eden programda Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

        Programa şehidin yakınlarının yanı sıra İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Taner Özdemir, Otoyol Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Sezer Ermenek, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İskenderun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Akgöl ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Fenerbahçe, Lukaku transferini resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Lukaku transferini resmen açıkladı!
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Beşiktaş, Vlahovic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Vlahovic'i KAP'a bildirdi!
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Kuzey Makedonya'da toprağa verildi
        Kuzey Makedonya'da toprağa verildi
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Yalova'da eğitim uçağı düştü
        Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Ağustos 2026 haberleri
        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!
        Devler Ligi'ndeki hasret sona ermek üzere!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        Süreç için koordinasyon toplantısı
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Kasa kiralandı, 44 milyon TL'lik altın buhar oldu!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        Galatasaray'dan Balogun harekatı!
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        İkinci bebek geliyor
        İkinci bebek geliyor
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı

        Benzer Haberler

        Hatay'da su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye kurtardı
        Hatay'da su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye kurtardı
        Suriye sınırında çıkan yangına hızlı müdahale
        Suriye sınırında çıkan yangına hızlı müdahale
        Hatay'da TÜGVA yaz okullarının kapanış programı düzenlendi
        Hatay'da TÜGVA yaz okullarının kapanış programı düzenlendi
        Şehit Başçavuş Ferhat Gedik'in kardeşi, hüznü ve gururu birlikte yaşıyor
        Şehit Başçavuş Ferhat Gedik'in kardeşi, hüznü ve gururu birlikte yaşıyor
        Hatay'da 40 dereceyi bulan sıcakta derede serinleyen çocuklar: "Sıcak, çimi...
        Hatay'da 40 dereceyi bulan sıcakta derede serinleyen çocuklar: "Sıcak, çimi...
        Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin kurum ziyaretlerini sürdürdü
        Yeşilay Hatay Şube Başkanı Ömer Bilgin kurum ziyaretlerini sürdürdü