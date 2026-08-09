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        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Hatay'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 16:54 Güncelleme:
        TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

        Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Hatay'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

        24. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali'nde "güreş ağalığı" yapmak üzere kente gelen Yıldırım, Vali Mustafa Masatlı ile makamında görüştü.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen kentin son durumuna ilişkin Masatlı'dan bilgi aldı.

        Binali Yıldırım, daha sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile bir araya geldi.

        Öntürk'ten kentteki projeler hakkında bilgi alan Yıldırım, çalışmalarda başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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