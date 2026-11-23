Hatay’da 50 yıldır seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan 70 yaşındaki Kasım Yalman, otobüs beklediği sırada bankın üzerine bırakarak unuttuğu ve içerisinde yaklaşık 1 milyon TL değerinde para ile ziynet eşyası bulunan çantasına kavuştu. Polis ekiplerinin çantasını bulmasıyla umutları yeşeren Yalman, evinin borcunu ödeyerek umreye gidebilecek.

Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Kasım Yalman, otobüs beklemek için durağa geldiğinde içerisinde yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve döviz bulunan çantasını bankın üzerine bıraktı. Otobüsün gelmesi üzerine önündeki eşyalarını alan Yalman, bankın üzerindeki çantasını unutarak araca bindi. Köyüne ulaştığında çantasının yanında olmadığını fark eden Yalman, önce bindiği otobüsü kontrol etti ancak çantasını bulamadı. Daha sonra kendi imkanlarıyla yeniden durağa giderek çevrede arama yapan Yalman, sonuç alamayınca karakola giderek durumu polise bildirdi. Yalman’ın başvurusu üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda bulunan çanta, içerisindeki para ve ziynet eşyalarıyla birlikte Kasım Yalman’a teslim edildi. Çantasında 31 adet çeyrek altın, bin 400 dolar, 2 burma bilezik, 1 altın kolye, 2 yüzük ve 2 çift küpe bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık 50 yıldır seyyar satıcılık yaparak hırdavat malzemeleri satan Yalman’ın, yıllarca biriktirdiği ziynet eşyalarını kaybetmesiyle yarıda kalan yeni evinin borcunu ödeme ve umreye gitme hayalleri yeniden yeşerdi.

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"Çantamı teslim aldım, hayallerim yarım kalmadı inşallah hepsi gerçekleşecek"

Para dolu çantasını bulmasının ardından umre ve yeni ev hayalini gerçekleştireceğini ifade eden Kasım Yalman, "Otobüs durağında bekliyordum. Otobüs geldiğinde elimde eşyalarım vardı. Çantamı da bankın üzerine bırakmıştım. Otobüs gelince önümdeki eşyaları aldım ancak çantamı unuttum. Son durağa geldiğimde eşyalarımı kontrol ederken çantamın yanımda olmadığını fark ettim. Bunun üzerine kendi imkanlarımla yeniden durağa giderek çevrede sordum ancak çantamı gören olmadı. Daha sonra her gün durağa gidip aradım. Bir süre sonra bulunacağından ümidimi kesmiştim. O parayla depremde yıkılan evimizin borcunu ödeyecektim. Paramız artarsa umreye gitmeyi de istiyordum. Polis ekipleri arayıp çantamın bulunduğunu söylediğinde önce inanamadım. Daha sonra geldiğimde büyük bir şaşkınlık yaşadım ve çantamı teslim aldım. Hayallerim yarım kalmadı, inşallah hepsi gerçekleşecek. Polis ekiplerine ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.