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        Iğdır-Karakoyunlu yolunda ters yönde ilerleyen araç kameraya yansıdı

        IğdırKarakoyunlu kara yolunda ters yönde ilerleyen hafif ticari araç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Söz konusu davranışın aynı güzergahta daha önce de birçok kez yaşandığı öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Iğdır-Karakoyunlu yolunda ters yönde ilerleyen araç kameraya yansıdı

        IğdırKarakoyunlu kara yolunda ters yönde ilerleyen hafif ticari araç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Söz konusu davranışın aynı güzergahta daha önce de birçok kez yaşandığı öğrenildi.

        Iğdır'dan Karakoyunlu ilçesine seyreden sürücüler, karşı yönden kendi şeritlerinde ilerleyen hafif ticari bir araçla karşılaştı. Iğdır yönünde ilerleyen bir vatandaş tarafından fark edilen olay, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde hafif ticari aracın, karşı yönden gelen araçlara rağmen ters şeritte ilerlemeyi sürdürdüğü görüldü. Trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden olan olayda, sürücünün ters yönde ilerlemesi dikkat çekti. Söz konusu güzergahta benzer olayların daha önce de yaşandığı öğrenildi. Döner kavşakların birbirine uzak olması nedeniyle bazı sürücülerin kavşaklara ulaşmak yerine ters yönde ilerlediği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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