Iğdır'da heyelan meydana gelen köy yolunda çalışmalar sürüyor

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yoğun yağışların ardından heyelan nedeniyle zarar gören köy yolunda bakım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Çiçekli köyünde etkili olan yoğun yağışlar, heyelan ve toprak kaymasına neden oldu. Yaşanan olayın ardından tahrip olan köy yolunda bakım ve düzenleme çalışmaları başlatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolun yeniden ulaşıma elverişli hale getirilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.