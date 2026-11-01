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        Iğdır'da heyelan meydana gelen köy yolunda çalışmalar sürüyor

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yoğun yağışların ardından heyelan nedeniyle zarar gören köy yolunda bakım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 23:16 Güncelleme:
        Iğdır'da heyelan meydana gelen köy yolunda çalışmalar sürüyor

        Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yoğun yağışların ardından heyelan nedeniyle zarar gören köy yolunda bakım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

        Tuzluca ilçesine bağlı Çiçekli köyünde etkili olan yoğun yağışlar, heyelan ve toprak kaymasına neden oldu. Yaşanan olayın ardından tahrip olan köy yolunda bakım ve düzenleme çalışmaları başlatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolun yeniden ulaşıma elverişli hale getirilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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