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        Iğdır'da 21 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da takip edilerek durdurulan bir tırda 21 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Iğdır'da 21 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı

        Iğdır’da takip edilerek durdurulan bir tırda 21 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezindeki Asri Mezarlık civarında toplanan düzensiz göçmenlerin bir araçla batı illerine sevk edileceği belirlendi.

        İkişerli ve üçerli gruplar halinde bölgeye gelen düzensiz göçmenlerin bindiği tır, ekiplerce takibe alındı.

        Bir süre sonra durdurulan tırda yapılan aramada 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen A.C. ve M.T. yakalandı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, yasal sınır dışı işlemlerinin tamamlanması amacıyla Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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        Tıra el konulurken, A.C. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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