Iğdır'da 21 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı

Bir süre sonra durdurulan tırda yapılan aramada 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen A.C. ve M.T. yakalandı.

Iğdır’da takip edilerek durdurulan bir tırda 21 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

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