Iğdır'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Iğdır'ın Hoşhaber beldesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Iğdır'ın Hoşhaber beldesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen akrabalar, konuyu görüşmek üzere bir evde toplandı.
Buluşma sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan Salman Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, beldede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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