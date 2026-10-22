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        Iğdır'da motosiklet hırsızlığına karışan 4 çocuk tutuklandı

        Iğdır'da meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayı, polis ekiplerinin kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda aydınlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Iğdır'da motosiklet hırsızlığına karışan 4 çocuk tutuklandı

        Iğdır'da meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayı, polis ekiplerinin kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda aydınlatıldı.

        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Bölgede gerçekleştirilen detaylı kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, olayların şüphelilerinin M.C.A., Ö.D., M.C.M. ve C.K. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı motosikletler eksiksiz şekilde sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 suça sürüklenen çocuk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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