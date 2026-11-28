İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü H.İ.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Y. ve K.Ö. ile patpat sürücüsü M.Ç. yaralandı.

Isparta-Burdur Dağ Yolu'nda otomobil ile patpat olarak bilinen tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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