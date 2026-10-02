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        Isparta'da devrilen tırın sürücüsü öldü

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Isparta'da devrilen tırın sürücüsü öldü

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Canser Atasayar (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır Kemerköprü mevkisinde elma bahçesine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde Atasayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Atasayar'ın cenazesi Eğirdir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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