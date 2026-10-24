Aliağa FK - 68 Aksaray Belediyespor: 2-1
2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol evinde 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenerek yoluna devam etti.
2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol evinde 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenerek yoluna devam etti.
Aliağa FK maçın 17'nci dakikasında Tahir Babaoğlu'nun golüyle öne geçti: 1-0. İlk devreyi 1-0 galip tamamlayan sarı-siyahlılarda Tahir bir kez daha sahneye çıktı ve 51'inci dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. Konuk 68 Aksaray Belediyespor dakikalar 58'i gösterdiğinde Muhammet Erdem ile umutlandı, skor 2-1 oldu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Aliağa FK bu sonuçla 5'te 5 yaptı. İzmir temsilcisi haftaya lider giren Muşspor'un yenilmesiyle zirveye yerleşti. Aliağa FK 21 puana yükseldi, 68 Aksaray Belediyespor ise 9 puanda kaldı.
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