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        İzmir'de kimyasalla beyazlatılmış 3 ton incir ele geçirildi

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde kimyasal maddelerle beyazlatıldığı belirlenen 3 ton incir ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:46 Güncelleme:
        İzmir'de kimyasalla beyazlatılmış 3 ton incir ele geçirildi

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde kimyasal maddelerle beyazlatıldığı belirlenen 3 ton incir ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaymakçı Mahallesi'ndeki bir depoda denetim yapıldı.

        Kontrolde, hidrojen peroksit ve alüminyum fosfit maddeleri kullanılarak beyazlatıldığı ve insan tüketimine uygun olmadığı tespit edilen 3 ton incir ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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