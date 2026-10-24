İzmir'de çamur depolama alanına düşen köpek kurtarıldı

İzmir'in Buca ilçesinde, katı atık döküm sahasındaki çamur depolama alanında mahsur kalan köpek kurtarıldı.

Zafer Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir beton üretim işletmesine ait katı atık döküm sahası içinde bulunan çamur depolama alanına bir köpeğin düştüğü bilgisi üzerine bölgeye İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) 1 araç ve 5 personel, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından 1 kurtarma aracı ve 5 personel ile Hayvan Kurtarma Ekibi (HAK-TİM) sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu kurtarılan köpek, İzmir Büyükşehir Belediyesi veteriner ekiplerine teslim edildi.