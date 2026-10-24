İzmir'de 1,7 ton nargile melası ele geçirildi
İzmir'in Bornova ilçesinde 1,7 ton açık nargile melası (tütünsüz ve nikotinsiz nargile ürünü) ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 24.10.2026 - 17:08 Güncelleme:
İzmir'in Bornova ilçesinde 1,7 ton açık nargile melası (tütünsüz ve nikotinsiz nargile ürünü) ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki bir depoda arama yaptı. Depoda 1,7 ton açık nargile melası bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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