İzmir'de "Cumhur İttifakı Büyükşehir Meclis Grup Toplantısı" yapıldı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhur İttifakı Büyükşehir Meclis Grup Toplantısı'nı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in katılımıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda İzmir'in 30 ilçesindeki çalışmaları, yerel yönetim gündemini ve kent için planlanan projeleri değerlendirdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e verdiği önemi ve eser siyaseti anlayışını kentin her köşesine taşıyacaklarını belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"İzmir'de hissedilen yeni bir dönem var. Şehrimizin bekleyen meselelerini çözüme kavuşturan, yatırımları hızlandıran ve 30 ilçemizi eserlerle buluşturan güçlü bir hizmet iradesi var. İzmir'imiz için gece gündüz demeden, vakit kaybetmeden, mazeret üretmeden, omuz omuza çalışacağız. Çünkü şimdi vakit İzmir vakti."

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MHP İzmir İl Başkanı Şahin ise İzmir'in geleceği, beklentileri ve kente değer katacak çalışmalar üzerine verimli istişarelerde bulunduklarını belirtti. Şahin, "İzmir'imiz için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya, şehrimizin yarınları için gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.