Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Suç örgütü davasında Coşkun Necati Arabacı'ya 15 yıl 6 ay hapis

        Suç örgütü davasında Coşkun Necati Arabacı'ya 15 yıl 6 ay hapis

        İzmir'de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı, 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Suç örgütü davasında Coşkun Necati Arabacı'ya 15 yıl 6 ay hapis

        İzmir'de organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı, 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Ekim'de yapılan karar duruşmasında, Arabacı'ya "suç işlemek amacıyla örgüt kurup yönetmek" suçundan 6 yıl, 2 ayrı mağdura karşı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Mahkeme heyeti, Arabacı'yı iki ayrı "kasten silahla yaralama eyleminde suç işlemek amacıyla kurulan örgüte liderlik kapsamında ruhsatsız ateşli silah taşıma" suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        Sanık Arabacı hakkındaki diğer suçlamalardan ise beraat etti.

        REKLAM

        - Olayın geçmişi

        Organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim 2025'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Asliye Ceza Mahkemesince hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararı verilen Arabacı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Arabacı hakkında "örgüt liderliği", "nitelikli yağma", "ağırlaşmış kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        Özgür Özel, İzmir'de gazetecilerin yürüyüşüne katıldı
        Özgür Özel, İzmir'de gazetecilerin yürüyüşüne katıldı
        Gazetecilerin eyleminde gazetecilere Yeni Partililerden engel Yetkisiz canl...
        Gazetecilerin eyleminde gazetecilere Yeni Partililerden engel Yetkisiz canl...
        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, "sansüre hayır habere özgürlük" yürüyüşüne k...
        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, "sansüre hayır habere özgürlük" yürüyüşüne k...
        Aliağa eski Belediye Başkanı Ali Ayhan Bayrak son yolculuğuna uğurlandı
        Aliağa eski Belediye Başkanı Ali Ayhan Bayrak son yolculuğuna uğurlandı
        Çocuğun yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçirdiği olaya ilişkin bilirk...
        Çocuğun yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçirdiği olaya ilişkin bilirk...
        İzmir Kültür Yolu Festivali başladı
        İzmir Kültür Yolu Festivali başladı