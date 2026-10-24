Çamur depolama alanına düşen köpek kurtarıldı

İzmir'in Buca ilçesinde bir şirkete ait katı atık döküm sahasındaki çamur depolama alanına düşerek mahsur kalan sokak köpeği, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Zafer Mahallesi 2343 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, faaliyet gösteren bir şirkete ait katı atık döküm sahası içindeki çamur depolama alanında bir sokak köpeğinin mahsur kaldığını görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir İl Müdürlüğü bünyesindeki 1 araç ve 5 personel, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 1 kurtarma aracı ve 5 personelin yanı sıra HAKTİM Hayvan Kurtarma Ekibi çalışma başlattı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu mahsur kalan sokak köpeği bulunduğu yerden sağ olarak çıkarıldı.

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Kurtarılan köpek, kontrol ve bakımlarının yapılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi veteriner ekiplerine teslim edildi.