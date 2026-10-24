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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Başkan Acar: "İzmir için güzel hizmetler yapacağız" İzmir'in geleceği için ortak çalışma vurgusu

        Başkan Acar: "İzmir için güzel hizmetler yapacağız" İzmir'in geleceği için ortak çalışma vurgusu

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde, İzmir'in geleceği ve kentin ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunmak üzere bir buluşma programı gerçekleştirildi. Programa katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir için ortak hizmet ve iş birliğinin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:48 Güncelleme:
        Başkan Acar: "İzmir için güzel hizmetler yapacağız" İzmir'in geleceği için ortak çalışma vurgusu

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde, İzmir’in geleceği ve kentin ihtiyaçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunmak üzere bir buluşma programı gerçekleştirildi. Programa katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir için ortak hizmet ve iş birliğinin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa AK Parti ve MHP il başkanları, Cumhur İttifakı belediye başkanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Cumhur İttifakı üyeleri katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın İzmir için ortaya koyduğu hedeflere destek olmak amacıyla buluşmaya katıldığını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kentin gelişimi için birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. Başkan Acar, "Cemil Başkanımın İzmir için hayalleri ve hedefleri olduğuna inanıyorum. Bu hayal ve hedeflerine destek olmak için buraya geldik. İnşallah birlikte İzmir’imiz için güzel hizmetler yapacağız. Buna inancım tam" ifadelerini kullandı.

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        "İzmir’de yaşayan insanların önceliği yaşam kalitesi"

        İzmir’de yaşayan vatandaşların öncelikli beklentisinin yaşam standartlarının ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi olduğunu ifade eden Acar, bu beklentilerin karşılanması için ortak hedefler doğrultusunda çalışmanın önemine değindi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile aynı amaç doğrultusunda hareket etmenin hem gurur hem de sorumluluk taşıdığını vurgulayan Başkan Acar, "Bir arada, aynı doğrultuda ve aynı amaca hizmet etmek için birlikteyiz. Bunun gururunu yaşarken bir o kadar da ağır bir sorumluluğun altındayız. Hep birlikte hareket edebilirsek İzmir’e güzel işler kazandıracağımıza inanıyorum. Kentte büyük ölçekli projelerin yanı sıra vatandaşların günlük yaşamına dokunan hizmetler de önem taşıyor. Önümüzde çok güzel bir süreç var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

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        "Üç ayaklı iş birliğini Aliağa için değerlendirmek istiyoruz"

        Aliağa’da üçüncü dönem belediye başkanlığı görevini sürdüren Başkan Acar, merkezi yönetim, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi arasındaki iş birliğinin yerel hizmetlerin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Aliağa’da gerçekleştirilen hizmetlerin üçlü iş birliğiyle daha ileri seviyelere taşınacağını belirten Acar, "Hükümetiyle, büyükşehriyle, Aliağa Belediyesiyle Aliağa’mızda gerçekleştirdiğimiz hizmetleri inşallah daha da ileri noktaya taşıyacağız. Bunu da inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bizler de Aliağa Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın yanında olduğumuzu, her konuda desteğimizi eksik etmeyeceğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.

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        Program, İzmir’in geleceğine yönelik değerlendirmelerin paylaşılması ve kent genelinde hayata geçirilecek hizmetlerde iş birliğinin öneminin vurgulanmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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