Aliağa'da öğrencilerden "Zeytinin Kalbi" isimli resim sergisi

Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyeler, öğrencilerin eserlerini inceleyerek emeklerinden dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.

liağa Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen resim sergisinde zeytin temasını sanatla buluşturan eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılışa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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