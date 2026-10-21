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        Tire'de Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı

        İzmir'in Tire ilçesinde Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Tire'de Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı

        İzmir'in Tire ilçesinde Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

        Tire Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu.

        Tire Kaymakamı Mesut Yakuta, konuşmasında kadının tarımda üretimin temel direği olduğunu söyledi.

        İlçenin verimli toprakları, ürünleri ve köklü tarım kültürüyle gurur duyduklarını ifade eden Yakuta, "Bu zenginliğin arkasında da kadınlarımızın sabrı, bilgisi, gayreti ve alın teri bulunuyor." dedi.

        İzmir Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan da 340 bin dekara yakın tarım alanı, 135 bin büyükbaş ve 68 bin küçükbaş hayvan varlığıyla İzmir'in önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

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        Tire'nin üretim gücünün arkasında kadın çiftçilerin emek ve fedakarlıklarının bulunduğunu dile getiren Akdoğan, "Bizim görevimiz bu emeği daha fazla imkan ve destekle buluşturmaktır. Bakanlığımız kırsal kalkınma desteklerinde kadın üreticilerimize pozitif ayrımcılık sağlayarak girişimciliklerini ve ekonomik güçlerini artırmayı hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından zeytin yetiştiriciliği eğitimi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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