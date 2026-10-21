İzmir'de uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatı ile ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarıyla ilgili belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda 2 bin 598 uyuşturucu hap, 120 gram esrar, 25 gram kenevir tohumu, 109 gram kimyasal madde, 2 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ile 6 fişek ele geçirildi.
K.K, K.M.Ö, E.Ş, H.S. ve A.S. gözaltına alındı.
A.S'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan arandığı belirlendi.
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