İzmir'de 672 sikke ele geçirildi
İzmir'de tarihi eser operasyonunda 672 sikke ele geçirildi, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Giriş: 21.10.2026 - 18:27 Güncelleme:
İzmir'de tarihi eser operasyonunda 672 sikke ele geçirildi, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konak ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 672 sikke ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
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