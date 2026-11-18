Altay'da sakatlar can sıktı
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta art arda aldığı mağlubiyetlerle düşme hattına yaklaşan Altay'da son dönemde yaşanan sakatlıklar keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlılarda son olarak iç sahada 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Bursa Yıldırım SK karşılaşmasında ilk yarı sonunda oyundan çıkmak zorunda kalan stoper Sefa'nın arka adalesinde yırtık olduğu ve 5 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta art arda aldığı mağlubiyetlerle düşme hattına yaklaşan Altay'da son dönemde yaşanan sakatlıklar keyifleri kaçırdı. Siyah-beyazlılarda son olarak iç sahada 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Bursa Yıldırım SK karşılaşmasında ilk yarı sonunda oyundan çıkmak zorunda kalan stoper Sefa'nın arka adalesinde yırtık olduğu ve 5 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.
Üst adalesindeki yırtık nedeniyle kadroda yer almayan sol kanat Caner'in ise 6 hafta forma giyemeyeceği bildirildi. Yine üst adale sakatlığı nedeniyle 2 haftadır kadroya alınmayan sağ bek Mert'in tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Dizinde ödem olan stoper Yunus Efe'nin ise dizinden sıvı alınarak görev yaptığı ifade edildi.
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