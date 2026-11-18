Yönetimin, İzmir Atatürk Stadı'nda taraftarlara yeterli kapasite verilmemesi nedeniyle bu kararı aldığı ifade edildi. Gemlik Sümerbey karşılaşmasında açık tribüne seyirci alınmazken, kapalı tribünü iki takım seyircisi paylaşmıştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Karşıyaka maçından bir gün önce Gaziemir SK-Altay müsabakası oynanacak. Yeşil-kırmızılı taraftarların zirve mücadelesinde takıma tam destek vermesi bekleniyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste aldığı galibiyetlerle ilk 5'e giren Karşıyaka, pazar günü evinde oynayacağı Alanya 1221 karşılaşmasına Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda çıkma kararı aldı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki bakım çalışmalarının sürmesi nedeniyle iç sahadaki Bigaspor müsabakasını Bornova'da oynayan, Gemlik Sümerbey maçına ise İzmir Atatürk Stadı'nda çıkan yeşil-kırmızılılar, rotasını yeniden Bornova olarak belirledi.

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