Kaza sonrası turistin şaşırtan tavrı: Bisküvisini yiyerek kazayı izledi
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından, yabancı uyruklu bir kişinin olay yerinde bisküvi yiyerek kazayı izlemesi dikkat çekti.
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından, yabancı uyruklu bir kişinin olay yerinde bisküvi yiyerek kazayı izlemesi dikkat çekti.
İzmir'in Konak ilçesi Fevzipaşa Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazası, ilginç anlara sahne oldu. Kazanın ardından çevrede hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar da meraklı gözlerle olup biteni izledi. Bu sırada yabancı uyruklu bir kişinin, çevresindeki kalabalığa ve hareketliliğe aldırış etmeden bisküvisini yiyerek kazayı izlemesi dikkat çekti. Rahat tavırlarıyla çevredekilerin ilgi odağı olan kişinin o anları kameraya yansırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
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