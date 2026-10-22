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        Büyükşehir'den kız öğrencilere güvenli ve uygun fiyatlı yuva

        İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZELMAN Örnekköy Sosyal Tesisi, üniversite eğitimi için İzmir'e gelen kız öğrencilere güvenli, konforlu ve uygun fiyatlı barınma olanağı sunuyor. Ferah odaları, bilgisayarlı çalışma alanları, kütüphanesi ve iki öğün yemek hizmetiyle ev sıcaklığını aratmayan tesiste öğrenciler, aylık yalnızca 2 bin TL ödüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Büyükşehir'den kız öğrencilere güvenli ve uygun fiyatlı yuva

        İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZELMAN Örnekköy Sosyal Tesisi, üniversite eğitimi için İzmir'e gelen kız öğrencilere güvenli, konforlu ve uygun fiyatlı barınma olanağı sunuyor. Ferah odaları, bilgisayarlı çalışma alanları, kütüphanesi ve iki öğün yemek hizmetiyle ev sıcaklığını aratmayan tesiste öğrenciler, aylık yalnızca 2 bin TL ödüyor.

        Üniversite eğitimi için İzmir'i tercih eden kız öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 72 kişi kapasiteli İZELMAN Örnekköy Sosyal Tesisi'nde konaklıyor. Geniş odaların yanı sıra çamaşırhane, bilgisayarlı çalışma alanları ve kütüphanenin bulunduğu tesiste öğrencilere her gün iki öğün yemek de sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin bütçesine katkı sağlamak amacıyla tesisin aylık ücretini bu yıl da artırmayarak 2 bin TL'de sabit tuttu. Tesiste konaklamak isteyen öğrenciler, www.gencizmir.com adresinden başvuru yapabiliyor.

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        Başkan Tugay'dan öğrencilere "hoş geldiniz" hediyesi

        İzmir Gençlere Kucak Açıyor projesi kapsamında hizmet veren tesise yerleşen öğrenciler için Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından tanışma toplantısı düzenlendi. Genç İzmir'in faaliyetleri hakkında bilgi verilen toplantıda öğrencilere hediyeler de sunuldu. Hediyeler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın gençlere hitaben yazdığı mektup da yer aldı. Tugay, mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili gençler, İzmir'e hoş geldiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite eğitiminizin ilk yılında temiz ve güvenli barınma imkânı ile siz gençlere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversite hayatınızın başarı ve sağlıkla geçmesini temenni ederim."

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        "Burası benim için otel gibi"

        Manisa'dan İzmir'e gelen Katip Çelebi Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencisi Aysu Kızılcaoğlu, tesisten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle anlattı: "Okulun açıldığı ilk gün geldim ve tesisi beklediğimden çok daha güzel buldum. Burası benim için otel gibi. Tüm imkânları muhteşem. Her sabah kahvaltımız hazır oluyor. Akşam yemeklerini istediğimiz zaman alabiliyoruz. Çalışma alanlarımız var. Ücretler, özel yurtlara kıyasla çok daha iyi. Bu imkânlar özel yurtlarda bile yok. Ailem ayda 2 bin TL ödüyor. Ailem de çok mutlu, ben de çok mutluyum."

        "Ev sıcaklığını hissettiriyor"

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        İstanbul'dan İzmir'e gelen Katip Çelebi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Seher Şevval Özkan, iki aydır kaldığı tesiste sunulan olanaklardan memnun olduğunu belirtti. Özkan, "Çok konforlu, ev sıcaklığını hissettiriyor. Mutfak alanı, televizyonlu ve klimalı odalarımız, kütüphanemiz var. Bahçemiz çok güzel. Akşam saatlerinde arkadaşlarımızla orada oturup sohbet edebiliyoruz. Kapımızda 7/24 güvenlik var. Özel yurt konforunu bu kadar uygun bir fiyatla sunması bizim açımızdan çok iyi. Birkaç yıldır zam da yapılmamış. Bunu öğrendiğimde mutlu oldum, kendimizi şanslı hissediyoruz" diye konuştu.

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        "Başvurduktan iki gün sonra dönüş aldık"

        Van'dan İzmir'e gelen Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencisi Dilara Ergin, tesiste geçirdiği bir aydan memnun olduğunu ifade etti. Ergin, "Bilgisayarlı çalışma alanı var, günde iki öğün yemek yiyoruz, internetten yararlanıyoruz. Ailem Van'da yaşıyor ve buraya ayda 2 bin TL ücret ödüyor. Buraya başvurduktan sonra iki gün içinde olumlu dönüş aldım" dedi.

        "Fiyatı çok uygun"

        Kocaeli'den İzmir'e gelen Katip Çelebi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Neslihan Karataş da tesisin olanaklarının ve ücretinin avantaj sağladığını söyledi. İki aydır tesiste kaldığını belirten Karataş, "Burayı seviyorum. Kütüphane alanı çok geniş. Odamız çok ferah. Diğer yurtlara göre daha az kişi kalıyoruz. Odamızda televizyon var. Çamaşırlarımızı da burada rahatlıkla yıkayabiliyoruz. Burası ev hissiyatı veriyor. Fiyatlar çok uygun. Bu, hem öğrenciler hem de aileler için büyük bir fırsat. Ücretin içinde iki öğünlük yemek de var" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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