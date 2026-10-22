Ödemiş'te evde çıkan yangın hasara neden oldu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 22.10.2026 - 09:16 Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Çaylı Mahallesi Yağmur Sokak'ta Osman Eren'in evinde yangın çıktığını görenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın hasar oluşturdu.
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