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        Ödemiş'te evde çıkan yangın hasara neden oldu

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Ödemiş'te evde çıkan yangın hasara neden oldu

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

        Çaylı Mahallesi Yağmur Sokak'ta Osman Eren'in evinde yangın çıktığını görenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın hasar oluşturdu.

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