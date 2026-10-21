İzmir'de iş yerinde yüzlerce sikke ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 672 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 672 adet sikke ele geçirildi.

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