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        İzmir'de iş yerinde yüzlerce sikke ele geçirildi

        İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 672 adet sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 19:01 Güncelleme:
        İzmir'de iş yerinde yüzlerce sikke ele geçirildi

        İzmir'in Konak ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 672 adet sikke ele geçirildi.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 672 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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