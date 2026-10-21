2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi (2)

İzmir'in Konak ilçesinde, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başının ele geçirildiği olayda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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