İzmir'de 59 bin 300 sentetik hap ele geçirildi
İZMİR'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 59 bin 300 sentetik hapı ve 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.
İZMİR'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 59 bin 300 sentetik hapı ve 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 şarjör, 7,62 milimetre çapında 6 fişek ve 59 bin 300 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) yakalandı.
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